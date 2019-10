Camila Cabello confesó que “¡AMA!” a Shawn Mendes

La cantante Camila Cabello por fin se soltó del todo con los medios y afirmó que “ama” a su actual novio, en también cantante Shawn Mendes.

Después de ser muy vagos a la hora de confirmar su relación y demostrar su cariño de manera oficial, por fin Camila decidió dar un paso adelante y declara su amor públicamente. Fue en una entrevista que concedió al programa radial ‘Capital Breakfast‘ del Reino Unido en el que dijo que lo ama de verdad.

“Sí. Sí, estamos muy felices. Realmente, realmente lo amo mucho”, afirmó entre el segmento, en el que también habló de sus proyectos musicales. Cabello también acaba de anunciar nueva música en Twitter; se trata de sus dos nuevas canciones, que estarán en su próximo disco. Los sencillos se llaman “liar” y “Shameless” (“Mentiroso” y “Sinvergüenza”).

CRY FOR ME IS OUUUUUUT I WANNA SEE VIDS OF YOU SINGING THIS W MASCARA RUNNING DOWN YOUR CHEEKS YELLING ON THE BED W YOUR FRIENDS AND SCREAMING SO LOUD YOUR EXES CAN HEAR IT !!!!! 😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈https://t.co/rMGpMmyWid pic.twitter.com/geAmDMAYHs

— camila (@Camila_Cabello) October 4, 2019