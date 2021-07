‘Probaron’ la cama ‘antisexo’ de la Villa Olímpica y la rompieron

Con el fin de evitar la propagación del Covid -19 al interior de la Villa Olímpica y optimizar el rendimiento físico de los deportistas, los organizadores de los Juegos Olímpicos decidieron diseñar una cama especial y biodegradable para los participantes.

Contexto: “antisexo”, así dormirán los deportistas en los Juegos Olímpicos

La cama fabricada en cartón y que será reciclada luego de la finalización del evento deportivo, ha sido la sensación para los participantes, muchos de ellos, desde su llegada han dado a conocer a través de sus redes sociales la novedosa cama, no obstante otros atletas, han decidido probarla.

Ese fue el caso del uruguayo Diego Chiriff, quien representa a su país en Natación, dio a conocer la prueba de resistencia que le hizo a la estructura, en la grabación se observa como salta en repetidas ocasiones sobre ella hasta que provocó un extraño sonido, al observar detenidamente observó que la había dañado.

El deportista no reveló si le reemplazarán la cama o si le brindarán otra solución, de lo contrario, su pequeña travesura lo podría llevar a dormir en el piso.

Dato: Hay un total de 18 mil camas distribuidas por la Villa Olímpica.

