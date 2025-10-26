Buscan a Juan Fernando Sanmartín Jiménez, desaparecido el 18 de octubre en Copacabana

Resumen: Para aportar cualquier dato relevante, la ciudadanía puede comunicarse a la Unidad de Desparecidos de la Fiscalía

Minuto30.com .- Las autoridades han emitido una alerta por la desaparición de Juan Fernando Sanmartín Jiménez, un hombre de 43 años de edad. Su rastro se perdió el pasado 18 de octubre de 2025 en el municipio de Copacabana, Antioquia, y su familia lo busca desesperadamente.

Al momento de su desaparición, Juan Fernando vestía un jean de color azul, una camiseta tipo polo de color rojo y tenis de color negro. Sus características morfológicas incluyen una contextura mediana, piel blanca, cabello liso y negro de longitud corta, cara ovalada, nariz recta y boca y labios de tamaño mediano.

Una seña particular puede ser clave para su identificación: Juan Fernando presenta una mancha en la parte baja de la espalda.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique de inmediato con las autoridades.

Para aportar cualquier dato relevante, la ciudadanía puede comunicarse a la Unidad de Desparecidos de la Fiscalía en las líneas telefónicas 5903108 (con extensiones 41665, 41709, 41825, 41794) o al número de celular 318 532 1733.

Si considera improcedente esta búsqueda, acuda personalmente a las autoridades

