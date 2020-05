Un ciudadano de Bogotá vio derretir sus zapatos tras pasar por un filtro de desinfección con un líquido que le dijeron era para limpieza por la pandemia del coronavirus.

Edgar Castellanos le contó a Noticias Caracol que todo comenzó cuando visitó una clínica odontológica en Bogotá, en ese establecimiento le solicitaron que pasara la suela de sus zapatos por un líquido, como medida de limpieza.

“Los celadores me pidieron que tenía que ponerme de pie con mis zapatos sobre una tina que tenía un líquido. Me dijeron que era por bioseguridad, así que lo hice. Cuando salí del procedimiento noté que caminaba mal, me sentía desequilibrado y me iba a caer. Me dio por mirar los zapatos y estos se estaban derritiendo”, contó.

Nilson Olmos, administrador del edificio, se mostró extrañado y señaló que la sustancia era hipoclorito. Dijo que ningún otro visitante ha reportado una situación similar.

“Nosotros somos nuevos en el tema. Tratamos de seguir las indicaciones y vamos aprendiendo en el camino porque es un proceso”, manifestó.