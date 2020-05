“Yo los perdono, no quiero que los sancionen de por dios”, pide ‘viejito’ agredido por uniformados de la Policía

Néstor de 70 años de edad, es el adulto mayor que fue agredido por dos uniformados de la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá, cuyo video se hizo viral en las últimas horas.

El hombre conversó con La FM y además de narrar detalles sobre cómo ocurrieron los hechos, pidió que estos hombres de la Policía no sean sancionados y no pierdan su trabajo.

“Yo los perdono fue un momento de mal genio, cualquiera lo tiene, quizás estaban alterados. No quiero que los sancionen de por dios. Yo no quiero que ellos sean despedidos o sancionados porque un altercado lo tiene cualquier persona. Ellos tienen familia y quedarse ahorita sin trabajo es grave, en medio de esto”, aseguró para el medio ya mencionado. “Fueron unos rasguños”, agregó.

El hombre narró que él se encontraba con su venta de dulces ambulantes en el sector de San Victorino, cuando uno de los uniformados lo detuvo: “El agente no me dejaba pasar, entonces yo lo esquivé para coger para otro lado y ahí el agente me pegó (…) yo estaba vendiendo mis dulces y como no se consigue la mercancía donde yo vivo, cogía hacia allá y el agente me interfirió el paso y al hacer el viro me volcó mi carrito y me pegó en la cara”.

