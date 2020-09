¡Ya tenía antecedentes! Policía implicado en muerte de Javier Ordóñez ya había sido denunciado por abuso

La muerte de Javier Ordóñez, tras una brutal golpiza por parte de las autoridades, causó revuelo a nivel nacional, por los reiterativos abusos de autoridad de algunos policías.

Sin embargo, sobre este caso en específico, se conoció que uno de los dos policías que quedaron en evidencia, ya había sido denunciado por abuso, situación que agrava la condición de la Policía, pues muchos se preguntan por qué seguía en el cargo.

Según lo dio a conocer Noticias Carcol, dos hombres denunciaron que uno de los uniformados involucrados en el caso de Ordóñez les pegó cuando ellos estaban esposados, y en el piso.

Al parecer, estos hechos ocurrieron el pasado mes de febrero, y según el denunciante, el policía “arremete contra mí, me arroja al piso. Me esposa, me empieza a golpear. Mi hermano llega, pide que no me golpeen. El otro lo esposa”.

“Uno de ellos me golpea hasta que yo pierdo la conciencia, no puedo respirar y cuando logro medio recuperarla sigo siendo golpeado y veo cómo mi hermano también está siendo golpeado estando esposado en el suelo”, agregó.