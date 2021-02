Video: En medio de nuevas protestas en Bogotá, joven fue herido en un ojo con una munición del Esmad

El pasado miércoles 24 de febrero, en Bogotá convocaron a una nueva jornada de protestas por el exceso de la fuerza pública en algunos casos, y en medio de las manifestaciones, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un joven de 24 años, que fue impactado en su ojo con una munición del Esmad.

Los hechos ocurrieron en la Carrera Séptima con Calle 24, cuando Gareth Steven Sella, quien es estudiante, terminó herido y recibió atención inmediata en el lugar, pero tuvo que ser trasladado a la Fundación Santa Fe, sin embargo, de allí lo enviaron al San Ignacio.

Sobre las protestas en general, la alcaldesa Claudia López indicó que «un muchacho muy afectado en un ojo, uno de los funcionarios de la Personería y dos de nuestros gestores de convivencia. Eso es absolutamente lamentable, no tenemos por qué llegar a eso».

Por su parte, la defensora de Derechos Humanos, Érica Prieto, indicó que «hablamos de la brutalidad que se sigue presentando, esto es algo sistemático, no se trata de simples accidentes. Claudia López no dijo que no dependía de ella el control de las autoridades sino de la Presidencia, sin embargo, nos aseguró que avanzan las investigaciones para dar con el responsable».

El estado de Salud de Gareth Sella es estable, y aunque los médicos lograron salvar su globo ocular, perdió la visión debido a lo grave de la herida, por lo que la familia iniciará el procedimiento legal correspondiente.