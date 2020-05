VIDEO: ¡Dio la cara! Mujer que salió encapuchada en polémicos desalojos en Bogotá aseguró que no es ‘paramilitar’

Después de que se viralizara la imagen de una mujer encapuchada señalando terrenos durante el desalojo de invasiones en la localidad 19 en Bogotá, se conoció que se trata de una funcionaria que dio la cara tras lo sucedido para asegurar que ella no pertenece a grupos armados ilegales.

Este jueves se dio a conocer que se trata de Indira Caicedo, contratista de la Alcaldía local de ciudad Bolívar, quien apareció junto a la Policía en los polémicos procedimientos que han causado polémica al desalojar en plena época de cuarentena a personas vulnerables que viven en estas invasiones.

“Para nadie es un misterio mi identidad. Me llamo Indira Caicedo. Siempre me identifico en los polígonos, si estoy usando eso es por un tema de seguridad, un tema de amenazas (…) No quise causar miedo, no soy una paramilitar, ni la dama de negro, ni la encapuchada”, aseguró la mujer en un video.

Además, la mujer aseguró que siempre va vestida normal, y planteó que la situación ocurrió porque se intensificaron las amenazas en el territorio y por eso decidió cubrirse el rostro, planteando que en ningún momento quiso generar temor.

Todos los funcionarios o contratistas que trabajamos en @Bogota tenemos la obligación de dar la cara, de identificarnos y de garantizar que nuestras acciones sean vigiladas por la gente. Hoy cité a la contratista de @alcbolivar Indira Caicedo a rendir cuentas sobre lo ocurrido pic.twitter.com/AUNQ8Oo8rm — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) May 20, 2020