VIDEO. ¡Con cocina y sala! Tremenda casa se armó un hombre en un puente de Bogotá

Las autoridades de la ciudad de Bogotá se llevaron tremenda sorpresa al descubrir la casa que se armó un hombre al interior de un puente en la calle 100 con carrera 15, en el norte de la capital.

El hombre de 37 años de edad instaló una cocina, una sala con televisor y hasta una habitación privada, que comparte con su perro.

Según narró Yarlison para Caracol Noticias, todo comenzó en medio de la cuarentena por el Covid- 19 donde debió buscar la manera de no permanecer mucho tiempo en la calle y se las ingenio para hacer ‘su hogar’ en el puente de Usaquén.

Sobre su vida, narró que lleva más de 27 años viviendo en la calle y que algún tiempo fue parte de un grupo paramilitar en en El Meta. Narró que abandonó su casa debido a los maltratos de su madre: “Mi mamá trabajaba con la guerrilla, esa señora me maltrataba mucho, me quemaba las manos y, entonces, me fui de la casa”, asegura.

Aunque Yarlison se encuentra aparentemente cómodo en la casa que improvisó, por cuestiones de seguridad debe ser evacuado del sitio por las autoridades, quienes se encargaran de brindar un lugar seguro.

Finalmente, el hombre aprovechó su aparición en un medio nacional para pedirle ayuda a la comunidad para ubicar a su familia: “A mi abuelita que está en Mutatá, Antioquia. Necesito que ella me vea, que sepa que estoy vivo, que en los 27 años que he estado en la calle he aprendido a trabajar y nunca me ha pasado nada”, indicó con voz entrecortada.