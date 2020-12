Video: Bogotá descarta, de momento, cierres en fin de año y en enero

Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, envió un mensaje de optimismo a los ciudadanos, indicando que de momento, la Alcaldía no se plantea cierres para el fin de año y para enero de 2021.

En diálogo con Caracol Noticias, el funcionario sostuvo que si bien Bogotá supera el 70% de ocupación en las UCI, y que se regirán por los consejos del Ministerio del Interior, la capital del país aún no contempla realizar cierres en las fechas especiales.

Sin embargo, Gómez explicó que aunque no habrá cierres, lo mejor es que las familias se reúnan el 24 o el 31 de diciembre, pero no los dos días, y que dichas reuniones no superen las 10 personas.

Esto dijo el secretario, en el medio televisivo: