¡Qué dilema! Claudia López dice que 206 de los ventiladores que dio el gobierno, no sirvieron

En la noche del pasado martes 7 de julio, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, publicó un video en sus redes sociales afirmando que, de los 205 ventiladores entregados al distrito, solo 99 pudieron ser instalados, mientras que 206 no sirvieron.

En sus redes sociales, la alcaldesa indicó que no se pudieron instalar por fallas en el software, pues no cumplía con los requisitos esenciales para poder operar. Sin embargo, no culpó al gobierno de lo sucedido y aclaró que siempre estuvo en conversaciones con diferentes dependencias, para solucionar el inconveniente.

De los 305 ventiladores ofrecidos, 99 se instalaron y 206 no sirvieron. No se pudieron instalar por fallas en el software. Estamos trabajando con el gobierno nacional para ver si el proveedor los puede arreglar o si nos los cambian por otros. La ocupación UCI queda en 83%. 🧘🏻 pic.twitter.com/0nasDWioqx — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 8, 2020

Gobierno le responde a Claudia López, y explica lo que sucedió.

A través de sus redes sociales, Luis Guillermo Plata, gerente para la atención integral de la Pandemia Covid-19, indicó que es falso que no hayan servido los equipos, y explicó que es una falta de calibración: “Decir que los ventiladores que se le dieron a Bogotá no sirven, no es cierto. Los equipos de alta precisión tienen que ser calibrados para operar a más de 2,600mts. Estamos trabajando con el fabricante. Me informan que los 23 equipos enviados a Mederi acaban de quedar calibrados”.