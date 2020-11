“Una persona como él no puede estar en las calles”, otra mujer denuncia brutales agresiones por parte de José M. Ortega

Hace pocos días atrás se conoció la denuncia de una mujer que habría sido secuestrada, violada y lanzada desde una ventana, al parecer, por su expareja sentimental.

Como presunto responsable de este brutal hecho que ocurrió en Bogotá, fue judicializado y enviado tras las rejas José M. Ortega, quien según confirmó la Fiscalía, tiene otros 12 procesos por hechos similares donde, presuntamente, habrían sido víctimas sus ex parejas, madre y abuela.

En las últimas horas se conoció el testimonio de Laurita M. B. una mujer que denunció también haber sido víctima de este sujeto. La mujer denunció que Ortega la arrojó de un carro en movimiento y la agredió brutalmente en varias ocasiones.

“Me arrastra en el carro por cuatro cuadras, yo tenía unos tres meses de embarazo. Fue uno de los momentos en que vi en riesgo mi vida (…) (En otra ocasión) me mete al cuarto, me empieza a agredir físicamente, empieza a quemarme el cabello con un encendedor. Me empieza a dar puños en los brazos y en las piernas. Se me acuesta encima, me empieza a ahogar”, narró para el medio CityTv.

“En ese tiempo que convivimos aguanté hambre. Me hacía comer del piso, trapeaba el piso con mi cabello, golpeaba mi cabeza contra el baño, contra las paredes, contra las puertas”, siguió narrando.

La mujer narró para Caracol Radio que ella lo denunció ante la Fiscalía, sin embargo, al no haber pruebas suficientes para acusarlo, solamente se logró señalar por lesiones personales.

“Una persona como él no puede estar en las calles. María Alejandra fue muy valiente sacando todo lo que pasó a la luz”, afirmó la mujer quien también reveló que el sujeto también golpeó a su propia madre e intentó pegarle a su abuela

Ortega tiene 12 denuncias en sus antecedentes, tres por violencia intrafamiliar, dos por inasistencia alimentaria y cuatro por lesiones.