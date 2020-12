“Un fin de año muy zanahorio”: Claudia López dio recomendaciones por segundo pico de la pandemia en Bogotá

Aunque recientemente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó que la situación en la capital del país permanecía estable por la pandemia del Covid-19 y que no había riesgo para el sistema hospitalario, en una entrevista la mandataria afirmó que la ciudad atraviesa por el segundo pico de la pandemia.

Y es que en declaraciones para Canal Capital, López afirmó que se han tomado todas las medidas correctas para encarar al Covid-19 y que ahora Bogotá se encuentra pasando por el segundo pico pero con medidas mucho más moderadas, sin tener que hacer cuarentena estricta ni por localidades.

Sin embargo, López invita a no bajar la guardia y hace estas recomendaciones: “Quienes quieran tener una cena el final de año, con sus familiares, sus papás, abuelos o con los que no viven, por favor aíslense previamente para que tengan la certeza de que llegan sin tener síntomas, que no los van a contagiar”.

Asimismo, la alcaldesa menciona que las medidas no cambiarán y que serán las mismas que se tomaron el 24; además expresó que será “un fin de año muy zanahorio, estrictamente en familia, con aislamiento preventivo, es lo mejor que nos puede cuidar”.