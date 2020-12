Una mujer le reclamó al conductor del taxi tras no usar el tapabocas mientras prestaba el servicio, el hombre se negó a ponerse el cubrebocas y le dijo: “tenga fe en Dios y pídale a Dios que no le vaya a dar eso. Mientras yo no le estornude allá encima de usted”.

“El señor no tenía tapabocas puesto y estaba hablando por celular, cuando colgó yo le dije ‘¿puede ponerse el tapabocas?’; él me contestó ‘yo no utilizó eso'”, detalló la mujer en medios de comunicación.

La pasajera que denuncia el caso contó que el conductor le dijo: “‘todo mundo se tiene que morir de cualquier cosa’. Como me vio tomándole la foto me dijo ‘haga lo que quiera'”.

Luego de que se conociera el caso e identificaran al conductor pidió disculpas tras violar los protocolos de bioseguridad durante una carrera en Bogotá.

Al finan el conductor expresó estas palabras de ‘arrepentimiento’, “quiero ofrecerle mis disculpas a la usuaria que transporté en días pasados: ahora entiendo que debo reflexionar y que estamos en una pandemia”.