La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que desde el próximo año empezarán a cobrar por el uso del espacio público, por lo que los vendedores informales tendrían que meterse la mano al bolsillo.

A pesar de la informalidad y de los escasos ingresos, los vendedores ambulantes tendrían que pagar por estar en las calles de Bogotá y la mandataria de la capital detalló que por este año no se hará el cobro, pero a final del próximo sí.

“Así como el parqueo, el que quiera parquear en un espacio público en la vía va a pagar, el que la quiera usar en un andén, en un año, también va a pagar”, aseguró López en Noticias Caracol.

Tras esto, la mandataria capitalina planteó que debido a la pandemia este año no se harán los cobros, pero el próximo todo el que use espacios públicos tendrá que pagar. Además, rotarán horarios para que una sola persona no se apodere de los espacios.