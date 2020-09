¿Se volaron? Tras orden de captura, no aparecen los policías implicados en la muerte de Javier Ordóñez

Luego de que se conociera que un juez ordenó la captura de los policías involucrados en la muerte de Javier Ordóñez, identificados como Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harry Daniel Rodríguez Díaz, se conoció que estas personas ni contestan el celular, ni se sabe del rastro de ellos.

Así lo dio a conocer CM&, quien indicó que la orden de captura no ha sido efectiva teniendo en cuenta de que las autoridades no tienen ni idea de dónde están estas dos personas, que respondieron sus celulares hasta el día de ayer, pero hoy no se sabe de su paradero.

En contexto: ¡Atención! Ordenaron la captura de los patrulleros de la Policía implicados en asesinato del abogado Javier Ordóñez

En el operativo la Fiscalía, con su CTI y hasta la Policía Nacional tratan de dar con el paradero de estas dos personas.