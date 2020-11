“Se fue como si nada hubiera hecho”, por defenderse de un robo apuñalaron a otro hombre en pleno Transmilenio

Un hombre denunció que fue apuñalado al interior de un bus de Transmilenio y las autoridades no hicieron mayor cosa, incluso, tuvo que ir por sus propios medios a un hospital.

El ciudadano de nacionalidad venezolana narró para medios de Bogotá que él se movilizaba en la ruta entre Kennedy y Suba, con dirección a su trabajo, cuando un ladrón lo atacó a él y a una mujer.

“El sujeto intentó robar el teléfono pero no me lo puedo quitar y a la otra chama sí se lo quitó y ahí fue cuando me chuzó. Me hirió en el brazo en la parte de arriba del codo, donde están todas las venas”, narró la víctima para medios locales.

“Se fue como si nada hubiera hecho. El del Transmilenio arrancó y paró en la otra estación y yo estaba sangrando mucho. Si no es por un amigo colombiano que me presiona el brazo con una cinta yo me desangro ahí. Le doy gracias a él”, dijo.

La víctima narró que las autoridades llegaron a la estación y llamaron a una ambulancia que nunca llegó, por lo que él mismo se debió movilizar a un centro médico para ser atendido.