Bogotá anuncia pico y cédula para mayores de 80 años que no se han vacunado contra el Covid, ya no necesitan cita

El secretario de Salud Pública de Bogotá -Alejandro Gómez-, anunció este lunes 15 de marzo que desde mañana martes 16, los adultos mayores de 80 años en la capital del país serán vacunados con la medida del pico y cédula.

Teniendo en cuenta lo anterior, Gómez explicó que la medida será igual, es decir, las fechas pares se vacunará a las personas cuya cédula termine en números pares: 0, 2, 4, 6 y 8; y lo mismo con las fechas impares, se inmunizará a las personas con cédula terminada en: 1, 3, 5, 7 y 9.

Para ejemplificarlo aún más, el secretario Gómez explicó que: «Mañana es día par, mañana todas las señoras y señores mayores de 80 años que aún no han sido vacunadas y que aún no han sido agendadas podrán acudir a las IPS vacunadoras de su red típica donde consultan o a la IPS vacunadora más cercana a su hogar y podrán ser vacunados sin ningún costo entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m.»; dijo Gómez.

Asimismo, Gómez afirmó que están garantizadas la totalidad de las dosis para los mayores de 80 años en Bogotá. Es de resaltar que esta medida de pico y cédula va hasta el próximo domingo 21 de marzo y que los adultos mayores de 80 años ya no necesitan cita de vacunación.

¡Los adultos mayores de 80 años ya no necesitan cita de vacunación! Hasta este domingo 21 de marzo, todos los adultos mayores de 80 que no han sido vacunados podrán acercarse a cualquiera de los puntos habilitados para recibir la vacuna Conócelos aquí https://t.co/U4t25eifP3 pic.twitter.com/n6jUawPWKJ — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) March 15, 2021

🔴#ATENTOS | Desde este martes se inicia el proceso de pico y cédula para la vacunación de personas mayores de 80 años en Bogotá. El secretario de Salud @AlejandroGL2014 entrega los detalles⬇️https://t.co/Hc5QO6OplU pic.twitter.com/uZDv1sDwHC — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) March 15, 2021

"Los días impares, las personas con número de cédula terminado en impar podrán acercarse al punto de vacunación de su EPS o a la IPS vacunadora más cercana a su hogar", comenta el secretario @AlejandroGL2014 pic.twitter.com/mIg1xgMwVw — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) March 15, 2021

Esta iniciativa no cambia el proceso de agendamiento que actualmente están realizando las EPS y solamente se realiza para facilitar la cobertura de la totalidad de esta población priorizada. Para aquellas personas que ya fueron agendadas por su EPS 👇🏽 pic.twitter.com/4JaII4KSnm — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) March 15, 2021

Lea también: Al patrullero Carvajalino, compañero de Edwin Caro, le dieron premio por su labor