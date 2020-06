¡Increíble! Propietario le quitó el inodoro de la casa a una mujer que no tenía con qué pagar arriendo

Un insólito hecho se presentó en el barrio San José, Bogotá, luego de que una mujer, junto con sus dos hijos, vieron como el propietario de la vivienda donde viven se les llevó el inodoro e intentó desalojarla porque no tiene con qué pagar el arriendo.

Según lo dio a conocer BLU Radio, el dueño de la casa rompió la puerta con una pulidora, para poder ingresar, dejando no solo la casa desprotegida, sino también llevándose una parte del baño.

No conforme con eso, propietario cortó los servicios

“Cortó los servicios, selló con soldadura las tomas. Retiró los bombillos y la cisterna del baño y me dice que lo que él necesita es que me vaya del apartamento. Le digo que no he podido conseguir apartamento, no puedo salir a ningún lado, no tengo para donde irme, el señor quita todos los servicios y me dice que él es el dueño de la casa y que puede hacer lo que quiera”, dijo la mujer, citando al medio anteriormente mencionado.

Por esta difícil situación, sus hijos pasaron la noche donde una amiga que les ayudó, pero ella se quedó en la casa cuidando las pertenencias, pues la puerta ya no funciona.

#Video Propietario quitó servicios y retiró sanitario a mujer que no pudo pagar arriendo https://t.co/jvP7tk2R1V #VocesySonidos pic.twitter.com/8jbFu6eSra — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 3, 2020

Lea también:Video: En Sabanalarga hicieron un masivo sepelio a una niña de cinco años asesinada