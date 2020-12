Por no tener un computador, hermanitos perdieron tercero de primaria tras no asistir a clases virtuales

Valerie y su hermano William perdieron tercero de primaria porque no asistieron a las clases virtuales, la pareja de hermanos no tenía computador para conectarse.

La familia de varios recursos estuvo hablando con Noticias RCN, Valerie expresó que estudiaron hasta donde pudieron y contó que en algunas ocasiones “peleábamos porque no había mesa”, con la única que contaban la usaban por turnos.

Así mismo, detallaron que tenían que hacer mucho esfuerzo para tratar de ‘descifrar’ lo que decía en las fotocopias que les enviaban. “Nosotros no podíamos porque no teníamos computador ni internet. Hasta hoy no sé cómo es una clase virtual”, expresó la estudiante.

Ellos dicen que les gusta aprender y quieren seguir adquiriendo conocimientos, pero se ‘desanimaron’ al conocer la noticia que habían perdido el año. “Teníamos ganas de llorar porque no habíamos perdido el año, yo nunca perdí el año y ninguna materia, ni en transición ni en primero ni en segundo”, dijo Valerie.

El subsecretario de Educación de Bogotá, Mauricio Castillo, se prenunció luego de conocer lo sucedido, “Se les ha recomendado a las instituciones educativas, a través de la circular 25 que este es un proceso que se tiene que retomar con mucho cuidado: la reprobación, la repitencia, son temas muy álgidos que hay que entender en el proceso educativo”.