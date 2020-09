Las autoridades de la capital del país confirmaron que este lunes 21 de septiembre se reactivan los vuelos internacionales desde y hacia el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en medio de la reactivación de diferentes sectores.

Tal y como se detalló en este proceso de reactivación aérea, los destinos autorizados a partir de esta fecha serán: Estados Unidos, México, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Bolivia y Guatemala.

El aeropuerto El Dorado hizo estas recomendaciones a todos los viajeros:

– Antes de salir de casa descarga la aplicación móvil del aeropuerto El Dorado y crea tu Dorado Pass. No olvides descargar digitalmente o impreso tu pasabordo desde la app.

– Llega 2 horas antes de tu vuelo para no generar aglomeraciones en el aeropuerto.

– No olvides usar tapabocas siempre.

– Al aeropuerto solo podrán entrar los viajeros, no se permiten acompañantes.

– Si te van a llevar, tu acompañante debe hacerlo únicamente en las zonas permitidas y marcharse enseguida.

– Cuando llegues al aeropuerto identifica las puertas habilitadas y mantén los 2 metros de distancia con cada persona.

– Debes utilizar siempre los tapetes de desinfección para zapatos y llantas de equipaje.

Al llegar al filtro de control presenta el Dorado Pass digital o impreso para poder ingresar.

– Desinfecta tus manos en los dispensadores.

– Al pasar por el corredor térmico se tomará la temperatura, si esta supero los 38 grados se activará un protocolo especial dirigido por la secretaria de salud de Bogotá.

– Sigue las indicaciones de los 8 mil stickers que hay en el piso.

– Si olvidaste imprimir el check in o la etiqueta para tu maleta puedes hacerlo en alguno de los auto módulos especiales para esto.

– Puedes registrar tu equipaje de bodega haciendo uso del servicio self bag drop.

– Al ingresar a los muelles internacionales encontraras unas puertas de seguridad que solo se abrirán escaneando tu pasabordo.

– Espera el vuelo en las sillas que están marcadas solamente.

– Para abordar sólo escanearás tu pasabordo en la pantalla del counter.

-Dentro del avión sigue las recomendaciones del personal de la aerolínea.

Adicionalmente, Migración Colombia informó que no se exigirán pruebas PCR a viajes que lleguen a Colombia en vuelos humanitarios o comerciales antes del 30 de septiembre.