¡Pilas! Cifra de intoxicaciones aumenta por exceso de acetaminofén, no está indicado para Covid-19

La secretaría de Salud de Bogotá ha reportado entre abril, mayo y junio 173 intoxicaciones por el uso irresponsable de medicamentos, uno de los porcentajes más altos, resultan del consumo en exceso del acetaminofén, los niños son los más afectados.

El director de Epidemiología de la secretaría de Salud de Bogotá, Julio Pinto, informó para Noticias Caracol que hay varios signos de alarma cuando se presenta una intoxicación por exceso de este medicamento: “Hay varios signos que son: mareo, náuseas, vómito, dolor de cabeza, dolor abdominal, aumento de la frecuencia respiratoria o de la frecuencia cardíaca, entre otros”.

Si bien este medicamento es de venta libre, se recomienda no usarlo en exceso

Ante esta situación, Miguel Tosola, toxicólogo del Hospital Infantil de San José, informa para el medio citado que: “No es adecuado exceder la dosis máxima permitida que son tres gramos al día, es decir, la tableta de acetaminofén viene de 500 miligramos aproximadamente, entonces yo me podría tomar dos tableticas cada 8 horas”.

En los niños, la dosis de acetaminofén varía dependiendo de su edad y peso y si los padres tienen alguna inquietud deben consultar a su médico, expresa Tosola.

En cuanto a la pandemia por el Covid-19, Tosola afirma para el medio citado que “los síntomas de coronavirus, por ejemplo en este caso, están asociados a fiebre, a dolor de cabeza y en general al dolor, y el uso profiláctico de acetaminofén no está indicado, porque uno no me va a prevenir que la enfermedad avance, y dos, me puede tapar esos síntomas iniciales que me alertan que está ocurriendo algo extraño en el organismo”.

Lea también: