Paul Naranjo fue enviado a prisión por la juez 34 de garantías de Bogotá, como presunto responsable del feminicidio agravado de Ana María Castro.

“Concuerda esta funcionaria con la Fiscalía y la apoderada de la víctima cuando advierten que existen patrones de comportamiento de Naranjo que permiten inferir que no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia, pues basta con mencionar que, pese a que el imputado estaba enterado de la orden de captura en su contra, optó por huir. Y qué, pese a que las autoridades realizaron todas las actividades tendientes a la captura no fue posible su ubicación”, dijo la juez según recoge Blu Radio.

En la audiencia en fiscal regoció que Ana María castro fue privada de la liberad pen medio de alto grado de alicoramiento, luego fue “golpeada al interior de un vehículo tipo camioneta, Kia Sportage, color negro, posteriormente arrojada en vía pública donde sufre politraumatismo, lo cual, dio lugar a que su causa principal de muerte fuera por trauma craneoencefálico, falleciendo en el hospital Simón Bolívar”, dijo el fiscal.





Añadió que el delito de feminicidio agravado es porque Naranjo, al parecer, actuó con “dominio funcional del hecho” pues habría cometido el crimen “mediante acuerdo común con otro sujeto que se encontraba en el vehículo”.

Aunque se entregó, Paul Naranjo no aceptó los cargos por feminicidio de Ana María Castro