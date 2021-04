A través de un comunicado, la Cancillería informa que las oficinas de pasaportes en Bogotá no atenderán al público el viernes 16 de abril de 2021.

El Ministerio Relaciones Exteriores informó que, en cumplimiento de las medidas adoptadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud, las oficinas de pasaportes de la Calle 53 No 10-60/46 y de la Avenida 19 No. 98-03 no atenderán al público el viernes 16 de abril de 2021.

Lea también: VIDEOS. Reportan vías cerradas en Bogotá, comerciantes protestan por las cuarentenas

Además, detallaron que los usuarios con cita para el 16 de abril serán atendidos el lunes 19 y martes 20 en las sedes mencionadas y, para tal fin, recibirán en su correo electrónico la información precisa acerca del día y la hora de la nueva cita.