¡Increíble! Ladrones disfrazados de policía robaron en la Conferencia Episcopal de Bogotá

Un lamentable hecho ocurrió en la noche del pasado lunes 29 de marzo, luego de que ladrones, dos de ellos al parecer disfrazados de Policía, robaron en la Conferencia Episcopal de Bogotá.

La sede, ubicada al norte de la capital, fue asaltada por ocho sujetos, quienes armados ingresaron al lugar y se llevaron varias cajas fuertes.

Sobre este suceso, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Elkin Álvarez, contó detalles al respecto, citado por RCN Radio: «Ingresaron cerca de ocho personas armadas, primero entraron dos personas, según me dicen, con vestimentas de la Policía y un vehículo que parecía ser de la Policía, sometieron a los vigilantes y a otras dos personas que estaban trabajando en el lugar y procedieron con herramientas fuertes a entrar a todas las oficinas y arrasar con todo».

Dos de los ladrones que robaron la Conferencia Episcopal llegaron en motos parecidas a la de Policía

Además, Álvarez explicó que dos de los delincuentes que llegaron a la sede lo hicieron en motos muy similares a las de la Policía, por lo que, en principio, pasaron desapercibidos.

Por su parte, detalló que los ladrones no se llevaron grandes sumas de dinero, pues en las cajas fuertes había era documentos importantes: «no sabemos qué estaban buscando… En esas cajas fuertes reposan documentos jurídicos de la Conferencia. Valores grandes no, ahí no tenemos dinero en efectivo, son para custodiar cosas importantes», expresó.

También indicó que el robo es costoso, debido a los daños generados en puertas y otros elementos que tumbaron al piso. Por este hecho, la Policía ofrece hasta 10 millones de recompensa, para dar con el paradero de los delincuentes.