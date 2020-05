¡No se confíe! Estas son las infracciones que desde esta semana detectan las cámaras de ‘fotomultas’ de Bogotá

Desde el pasado las cámaras salvavidas empezaron a operar en Bogotá y se resaltó que estos dispositivos responden a una recomendación de la Organización Mundial de la Salud para reducir la accidentalidad como consecuencia del exceso de velocidad en la gran mayoría de los casos.

Las autoridades de la capital plantearon que estos aparatos ayudan a controlar y vigilar el cumplimiento de las leyes de tránsito y se convierten en un incentivo para un cambio cultural en la manera como la ciudadanía conduce, protegiendo la vida de conductores y de otros actores viales más vulnerables.

¿Qué sancionan las cámaras salvavidas?

Las cámaras salvavidas detectan 6 tipos de infracciones las 24 horas del día:

– Exceso de la velocidad máxima permitida.

– Conducir sin portar SOAT vigente.

– No realizar la revisión técnico-mecánica en los plazos establecidos por la ley.

– No detenerse ante la luz roja o amarilla del semáforo.

– No reducir la velocidad en zonas escolares.

– Circular durante la medida de restricción del pico y placa.

– Notificaciones

– Las infracciones serán notificadas dentro de los 3 días hábiles siguientes a la imposición de la infracción.

Además, se detalló que si el conductor reincide y comete 2 infracciones en menos de 6 meses se suspende la licencia de tránsito. Esta sanción se notificará a la última dirección de correo registrada por el conductor.