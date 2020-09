“Me pueden matar”: Testigo del homicidio de Javier Ordóñez tiene miedo, y pide protección

En una preocupante carta, el testigo que evidenció la brutal golpiza que vivió Javier Ordóñez, lo que derivó en su muerte, envió un mensaje de ayuda al fiscal general, con el fin de recibir protección, pues ha sido amenazado, según él, por policías.

Un fragmento de la carta cita: “Al manifestarles a los policías repetidas veces que no golpearan más a Javier Ordóñez, el patrullero Lloreda me da un puño en la cabeza, Rodríguez me insulta y me dice que me calle, que tiene todos mis datos y que saben cómo ubicarme”.

Por ello, aseguró que siente miedo por su vida, pues asegura que lo pueden matar. Además, exclamó que no tiene enemigos, por lo que responsabiliza de cualquier acto a los patrulleros Juan Camilo Lloreda y Damián Rodríguez.