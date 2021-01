Tras conocerse la captura de los presuntos homicidas de Lynda Michelle, la jovencita de tan solo 15 años de edad, que fue asesinada a puñaladas por presuntos integrantes de una banda criminal que maneja una ‘olla’ en la ciudad de Bogotá, su madre entregó conmovedores detalles de la angustiosa búsqueda de su hija.

Según narró la mamá de Lynda para Caracol Noticias, la última vez que vio con vida a su joven hija, fue al mediodía del pasado 30 de noviembre, cuando la menor de edad salió de su casa a montar en bicicleta en un parque cercano a su casa.

La jovencita, quien según detalló la Fiscalía General de la Nación tenía un retardo mental leve y problemas psicológicos, se fue en su bici hasta el barrio San Bernardo (recorrió cerca de 20 kilómetros) para buscar un celular que días antes le habían robado. Desde ese momento no se volvió a saber nada de ella.

La búsqueda de la mamá de Lynda Michelle

La madre de la adolecente relató que se comunicó con las autoridades y tras no tener mayor respuesta, decidió buscarla por su cuenta: “Presumimos que estaba en ese lugar (…) sabía que era un lugar muy peligroso y decidimos ingresar, preguntar, indagar, poner muchísimos volantes y en nuestro corazón había el sentimiento de que algo había sucedido en ese lugar”, relató la madre.

La mujer que en ese momento no sabía que a su hija la habían matado en una de las casas que acoge una reconocida ‘olla’ de vicio, notó que la gente sabía que había ocurrido con su pequeña, pero había un “ley del silencio” por la que nadie le daba explicaciones, es por eso que decidió disfrazarse.

“Yo llegaba todas las noches a una panadería, en el barrio San Bernardo, donde una señora que tenía un corazón inmenso y conoce mi dolor me dijo ‘¿usted por qué no entra? Pero allá solo entran consumidores y vendedores de droga’, y decidí cambiar mi aspecto físico, envolverme en una cobija de un animalito, de una mascota, para que tuviera muy mal olor; triturar mucho carbón, manchar mi cara y entrar con pitillo, talcos, tapas, dentro de ese lugar y esconderme para que ellos sintieran que yo hacía parte de ese mundo. Así lo hice cada noche, y el lugar donde siempre me sentaba fue la esquina donde encontraron el cuerpo de la niña, como si tal vez ella siempre me dijera que llegara ahí a descansar, o a escuchar, no lo sé. Así fue todos los días, desde el día 3 de diciembre”, narró la mujer para el medio ya citado.

La señora cuenta que tras infiltrarse en la zona, se ganó la confianza de varios habitantes de calle, quienes le ayudaron a conocer detalles sobre la muerte de su hija y los presuntos responsables, a los cuales ella misma identificó tras la captura adelantada por las autoridades.

“Lo que hacía siempre era mirar cada movimiento, cada persona, cada comprador, cada taquilla, cada tienda, cada consumidor, cada carreta, todo lo que sintiera que fuera a llevarme a ese lugar o a ella”, recuerda.

“Para no levantar sospechas entre los expendedores de droga compraba para poder estar ahí adentro, pero nunca consumí nada”, narró.

