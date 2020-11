¡Lo vetaron del colegio! El drama del señor que le disparó a ladrones a la salida de un colegio en Bogotá

El pasado 4 de noviembre se registró una balacera a la entrada de un prestigioso colegio de Bogotá, cuando un padre de familia disparó en contra de unos ladrones que intentaron atracar a una mujer que llevaba a su hijo al colegio.

Tras los hechos, el ciudadano reveló para Noticias Caracol, que el colegio decidió vetarlo y prohibirle la entrada a la institución.

El hombre que tiene permiso para portar el arma y cuenta con todos los documentos en regla, narró que el día de los hechos escuchó los llamados de auxilio de la madre y actuó de forma rápida para protegerla.

“Me encontraba en la portería del colegio Liceo Francés y no me fue aceptado el ingreso al colegio. Molesto, me voy al carro y me distraigo con el celular, escucho unos alaridos y es la señora pidiendo auxilio. Les hago unos disparos, mirando el riesgo y por eso decido ayudarla”, manifestó el padre de familia.

Debido a su acción, el colegio le envió una carta en donde le manifestaron que no podría regresar ya que consideraron que puso en peligro a la comunidad: “sus actos fueron desproporcionados y pusieron en peligro a muchas personas. Presentarse al colegio armado es injustificado. En ese orden de ideas, hemos coincidido en la necesidad de impedir su ingreso a las instalaciones del colegio”, dice la carta que le enviaron al hombre.

El padre de familia lamentó la decisión del colegio y aseguró que sólo actuó para proteger la integridad de todos los presentes: “El riesgo inicial es de los bandidos, ellos no tienen piedad alguna ni con mayores, mujeres o ancianos. Tengo los permisos, sé portar el arma y sé manejarla. Estoy triste por la actitud del colegio”, indicó el hombre.

