¡Les habría pegado! En 2018, dos mujeres denunciaron a policía implicado en muerte de Javier Ordóñez

El patrullero de la Policía, Juan Camilo Lloreda, vinculado al proceso por la muerte de Javier Ordóñez, brutalmente golpeado por las autoridades, tiene otro proceso en su contra.

Dos mujeres denunciaron que en 2018 esta persona las golpeó, y además dieron a conocer un video que probaría los hechos.

Según lo indicó Caracol Noticias, en ese hecho, el policía las atacó verbalmente y luego sacó su bastón de mando y las golpeó. Por eso, vecinos salieron a defender a las mujeres, y la reacción de los uniformados fue de solo marcharse en la motocicleta oficial.

Las dos mujeres instauraron la denuncia en marzo de dicho año, pero según citó el medio televisivo, solo esta semana, cuando ocurrió la muerte de Ordóñez, la Fiscalía las buscó para que ampliaran su versión.

Lo más grave es que el esposo de una de las mujeres aseguró que temía por su vida, pues los uniformados los habrían amenazado: “en esa oportunidad yo fui a la estación de Policía de Engativá y me dijeron que no siguiera jodiendo, que me calmara, que sabían en dónde vivíamos”, dijo en Noticias Caracol.

En este enlace podrá ver el video: