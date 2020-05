La aberrante humillación a la que habrían sometido a una vigilante en Bogotá

Edy Fonseca una mujer que se desempeñaba como guarda de seguridad en un edificio residencial ubicado en una prestigiosa zona de la ciudad de Bogotá, narró las aberrantes humillaciones a las que fue sometida.

Según narró la mujer para el medio Blu Radio, su pesadilla comenzó el pasado 25 de marzo cuando llegó al sitio para cumplir su normal jornada laboral, pero tras terminarla nunca volvió a salir del edificio por petición de sus jefes quienes la obligaron a quedarse en el sitio.

La mujer habría sido obligada a quedarse en el lugar las 24 horas, a dormir en un sofá y a no regresar a su vivienda con su familia, bajo la amenaza de perder su trabajo.

Narró que en el sitio trabajaban varias personas con las que se rotaba el turno de seguridad y otras que hacían el aseo del sitio, sin embargo, cuando inició el aislamiento en el país fueron despedidos todos estos trabajadores y a ella la obligaron a suplir todas las labores.

De acuerdo con la trabajadora, para permanecer en el sitio solo le brindaron- inicialmente- un pago diario de 15.000 pesos para que comprara sus alimentos pero al estar en una zona lujosa de la capital, este dinero solo le alcanzaba para comprar una comida al día.

Por otro lado, la señora detalló que es una paciente diabética y por su prescripción médica debe comer seis veces al día, lo que no hizo en las últimas semanas. Esta situación, más las largas jornadas laborales le terminaron por afectar su estado de salud.

“El día que salí me enfermé. Venía bien enferma. En el edificio hay una residente que es médica. Me vio, me dio un suero, unas pastas, me alenté por dos días, volví y recaí y el día 23 de abril me levanté con la cara torcida”, narró para el medio ya mencionado.

El colmo de la situación fue cuando finalmente la mujer debió ser sacada del edificio a bordo de una ambulancia y sus jefes la despidieron por esta situación: “El día que me sacaron en la ambulancia (…) don Óscar se me acercó y me dijo: ‘en el problema que usted nos está metiendo, pero usted se queda sin trabajo’”, narró.

“Es injusto lo que ellos hicieron conmigo, lo di todo por el edificio para que ellos se portaran así conmigo”, contó.