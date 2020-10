¡Terrible! Una mujer fue brutalmente golpeada por su novio y la justicia dice que no es violencia de género

Una mujer denunció que fue brutalmente atacada por su novio en una vivienda de la localidad de Puente Aranda, Bogotá y al realizar la diligencia ante la Fiscalía, no tomaron su caso como violencia de género.

Según narró la mujer para Caracol Noticias, su novio le realizó una escena de celos por unos mensajes que vio en el celular de ella, y fue por esto que tomó la decisión de agredir brutalmente.

“Esta persona me agrede inicialmente por un mensaje que ve en mi teléfono celular. Me obliga a darle mi celular y empieza una escena de celos que, desafortunadamente para mí, termina en varias heridas físicas”, cuenta la joven.

Asegura que se dirigió a pedir ayuda de las autoridades: “Me dirijo ante la URI para poner la respectiva denuncia y me llevo la primera decepción, porque me dicen que, ante la ley colombiana, por no haber tenido hijos con él, por ser una relación de menos de un año y por nunca haber convivido bajo un techo con él, mi demanda está por lesiones personales, no por algo de violencia de género”, relató.