¿De quién era la bala? Joven de 18 años murió de un balazo en medio de las manifestaciones en Suba, Bogotá

En medio de las manifestaciones que se vivieron el pasado miércoles 9 de septiembre en la ciudad de Bogotá, una joven de 18 años de edad murió tras recibir un disparo en el pecho presuntamente por una bala perdida.

Según detalló su familia para el medio Caracol Noticias, la joven salió de su casa para ir a la casa de una amiga a donde iban a estar viendo películas. Sin embargo, en medio del camino se toparon con las protestas en donde fue baleada.

“Yo no le vi ningún problema. Oh sorpresa cuando me llaman y me dicen: ‘Su hija acaba de recibir un balazo’”, aseguró su papá al informativo.

La amiga de ella la llevó al Centro de atención médica inmediata (CAMI) más cercano, pero lastimosamente la estudiante ya estaba sin signos vitales. “Me la mataron, me la mataron de una bala perdida, se desplomó y llegó acá al hospital sin signos vitales”, concluyó el padre.

