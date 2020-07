Duque dice que el confinamiento no sería una buena opción, por ahora, para Bogotá

El presidente de Colombia, Iván Duque, dice que por ahora no es viable regresar a un confinamiento total en la ciudad de Bogotá.

En conversación con una emisora de la capital, el mandatario del país, aseguró que por el momento lo más factible es una estrategia sectorizada en Bogotá, según los expertos.

Duque dice que que las decisiones de su gobierno para contrarrestar el coronavirus obedecen a estudios científicos, a lo que dicen los epidemiólogos e infectólogos y no porque le parezcan a él.

Iván Duque asegura que se debe sectorizar el aislamiento

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud han trabajado con las autoridades de la capital para poder focalizar, sectorizar y entender dónde están los principales núcleos de contagio en Bogotá.

“Eso es lo que se ha venido evaluando, hay esas expresiones de los médicos que hay que entenderlas y analizarlas y que tendrán que ser contestadas por el equipo de expertos”, dijo el mandatario.

Aseguró que teniendo en cuenta que no hay una cura para el virus, “el pensar que la única alternativa sea solamente el confiar pues claramente, pero no es para Bogotá, es para el mundo, no es la solución”.

​El mandatario dijo que “el confinamiento no es sostenible en el tiempo”.

El Presidente @IvanDuque reiteró que las medidas de Aislamiento Preventivo Obligatorio y de cierres focalizados implementadas en Bogotá, serán acompañadas por el Gobierno Nacional, y se esperarán sus resultados para evaluarlos y tomar decisiones.https://t.co/jEdd02ATOn — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) July 16, 2020

Estamos trabajando en equipo con los gobernantes locales para ayudarles a tomar las mejores decisiones: Duque