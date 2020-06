Hoteles y hostales ya tienen aval para abrir en Bogotá, pero desde que cumplan estas medidas contra Covid-19

Este miércoles se conoció que el Instituto Distrital de Turismo (IDT), entregó al sector hotelero y de alojamiento en Bogotá, las medidas y recomendaciones que debe cumplir este sector para su funcionamiento.

Medidas que debe cumplir el sector de hoteles y de alojamiento:

– Ser identificada y canalizada en cumplimiento de las Resoluciones 380 y 385 de 2020 o a través de las autoridades sanitarias correspondientes.

– La administración debe informar a la Secretaría de salud municipal, distrital o departamental que iniciará su fase de aislamiento preventivo por 14 días, especificando el hotel, hostal u hospedaje que haya sido seleccionado para tal fin.

– Si la persona que inicia su período de aislamiento requiere de desplazamiento no podrá utilizar el transporte público (autobuses o taxis), deberá transportarse en automóvil particular y usar mascarilla quirúrgica, si se desplaza acompañado, se recomienda ventilar el automóvil y no utilizar aire acondicionado o calefacción.

– Informar a la recepción del establecimiento sobre la medida de aislamiento a la cual se está sometiendo y si ha presentado síntomas como: fiebre de 38 grados centígrados, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta (odinofagia), fatiga o adinamia, para que el establecimiento tome las medidas de bioseguridad necesarias e informe a la entidad territorial de salud correspondiente para su atención.

– El huésped debe permanecer en una habitación bien ventilada, con la puerta cerrada y una ventana que se pueda abrir y que dé hacia un área con buena ventilación.

– No permitir el ingreso de visitantes, a la habitación en la cual se encuentra la persona en periodo de aislamiento.

Finalmente se informó que todo integrante o trabajador de la industria hotelera que desee conocer más sobre las medidas emitidas a través del Gobierno nacional, podrá hacerlo dando clic en ESTE LINK.



