VIDEO: Así quedará el hospital San Juan de Dios, Claudia López dice que no lo demolerá, sino que lo remodelará

Tras la reciente polémica, la alcaldesa de Bogotá salió a pronunciarse para informar que es falso que se demuela el hospital San Juan de Dios y resaltó que todos sus edificios patrimoniales del complejo se mantienen.

Tal y como detalló la mandataria de la capital del país, el edificio de la antigua torre central no es patrimonio histórico y aseguró que este está abandonado, por lo que informó que ahí se hará el nuevo hospital San Juan de Dios-Santa Clara.

“Sería un despropósito en plena pandemia dejar sin un hospital público a Bogotá y meter a la ciudad en un pleito contractual todo porque no le gusta a un ex alcalde, que no fue capaz de hacerlo, pero en cambio ahora lo quiere parar.

Ese sectarismo por fortuna quedó en el pasado”, aseguró López.

Hospital San Juan de Dios no será privatizado:

Sobre el hospital, la alcaldesa además planteó que es falso que haya una privatización y detalló que el contrato de obra e interventoría que se empezó es para construir un hospital público universitario que será administrado y hará parte de la red centro oriente de Secretaría de Salud de Bogotá.

La polémica por este hospital empezó cuando el senador Gustavo Petro aseguró que este sería demolido por López, por lo que se desató una oleada de críticas, ante lo que López respondió defendiendo proyecto que se hará en el lugar.

El San Juan de Dios pasará de ser un edificio abandonado y en ruinas a ser un nuevo hospital público universitario de 312 camas y moderna central de urgencias para Bogotá. Los edificios patrimoniales del complejo hospitalario San Juan de Dios se conservan pic.twitter.com/7oLojuT9WM — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 4, 2020

