La Secretaría de Ambiente y el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) alertaron a los ciudadanos sobre la presencia de langostilla de río o cangrejo rojo en parques y humedales de Bogotá.

La langostilla de río o cangrejo rojo es un espécimen originario de Norteamérica, puntualmente del estado de la Florida.

Este animal, de la especie Procambarus clarkii, fue traído inicialmente al Valle del Cauca para el cultivo y aprovechamiento comercial, y desde allí se fueron dispersando estos individuos hasta llegar a Bogotá.

La langostilla de río tiene un ciclo reproductivo muy rápido, es altamente adaptable a diferentes ecosistemas, agresiva e invasora, y desplaza y afecta a poblaciones nativas como el cangrejo sabanero, anunció la Alcaldía de Bogotá.

El Distrito anunció que adelanta una intervención de la especie invasora que afecta también la fauna silvestre.

Si te encuentras a un cangrejo de este tipo :

Evita su manipulación directa.

No le arrojes objetos que puedan lastimarlo.

No lo cojas.

No le suministres alimento.

Repórtalo a los números 3174276828, 3183651787 o 3182154047.

Más info. https://t.co/kWaImSmzQA pic.twitter.com/qDS7oIExQu

— Secretaría de Ambiente (@Ambientebogota) December 2, 2020