EN VIDEO: “Hay que ser humanos pero si se hubiera tomado otra decisión, también habrían quejas”, dijo congresista sobre humillación a vigilante en Bogotá

Por medio de redes sociales fue difundido un video en el que se mostraría una presunta reunión de copropietarios del edificio en el que habría sido humillada una vigilante en la ciudad de Bogotá.

En dicha reunión habría participado el congresista Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical, en representación de sus padres quienes tendrían un apartamento en el sitio.

En el video se evidencia el momento en el que uno de los residentes del sitio aboga por la vigilante y rechaza la humillación a la que fue sometida, sin embargo, el congresista le resta importancia a este hecho y dice que hay que “hablar casos de mayor importancia”.

“Lo he denunciado y les dije a ustedes, nunca me escucharon. […] No me retracto de las acusaciones que hago esta noche por la falta de humanidad contra una dama. Ustedes deberían estar solidarios con esa mujer que tiene una parálisis, que tiene principios de cáncer; donde le han quitado la libertad de locomoción. ¡En pleno siglo XXI una persona secuestrada. Tengo las pruebas”, dijo en el video la persona que vive en el sitio.

Ante los rechazos, otro hombre quien ha sido identificado por medios locales como el presidente del Consejo del edificio, le dice: “Por Dios, Salvador, estamos en una pandemia”, con lo que intentó desestimar la denunció.

Justo en ese momento el senador toma la palabra y dice:

“Si ya hay un consejo, formalicemos esto; avancemos y en la próxima reunión, después de que la administradora haga su labor con los descargos lo revisaremos. En eso que usted dice tiene razón, hay que ser humano pero también hay que entender que si se hubiera tomado otra decisión, también podría haber ahorita algunas quejas por haber dejado el edificio sin vigilancia”.

“Les agradezco mucho y espero que vuelvan a convocar una reunión, pero ya para tratar temas que de verdad nos permitan avanzar”, finaliza.

La aberrante humillación a la que habrían sometido a una vigilante en Bogotá