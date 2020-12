EN VIDEO. Desmantelaron las dos bandas criminales ‘Capitalia’ y ‘Candelazo’, que vendían droga en Bogotá

La unidad especial de fiscales de la Estructura de Apoyo de Bogotá logró impactar dos organizaciones delincuenciales denominadas Capitalia y Candelazo, dedicadas a la comercialización de sustancias estupefacientes en las localidades de Antonio Nariño y Usaquén, de Bogotá, respectivamente.

Uniformados de la Policía Nacional capturaron a 17 personas, presuntas integrantes de estas bandas, quienes no aceptaron los cargos que el ente acusador les imputó por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Capitalia

Esta red delincuencial se dedicaba a la comercialización, venta y distribución de estupefacientes en la modalidad de narcomenudeo en vía pública del barrio Restrepo, ubicado en la localidad Antonio Nariño.

Los capturados por la Sijín son: Eva Constanza J., Alfredo A. E., Liliana C. A., Leonardo Helí L. C. , Jerson José L. Z., Brayan L. H., Dorian Alí G. U., Pablo Alexánder R. G., Ricardo Javier Á. P., Manuel Alfredo M. M. y Luisana María C. V.

Presuntos integrantes de Capitalia que tendrían injerencia en el barrio Restrepo de Bogotá, donde al parecer comercializaban estupefacientes.

El juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de 9 de los procesados, detención domiciliaria para Eva Constanza J. y le concedió la libertad a Luisana María C. V., pero seguirá vinculada al proceso.

Candelazo

El grupo delictivo Candelazo comercializaba y distribuía sustancias estupefacientes en el barrio El Codito de la localidad de Usaquén. En este caso las capturas fueron materializadas por la Dijín.

Los procesados cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario son: Wilson F., Héctor Fabio M. B., William Danilo O. P., Edwin D. C., Anyeel Natalia R. C. y Ana Ligia C. P.

Presuntos integrantes de Candelazo dedicados supuestamente al microtráfico en el barrio El Codito.

#ATENCIÓN | Labores investigativas y operativas de #Fiscalía y @PoliciaColombia permitieron impactar dos organizaciones delincuenciales dedicadas a la venta de estupefacientes en las localidades de Antonio Nariño y Usaquén, de #Bogotá. 17 personas fueron capturadas. pic.twitter.com/jnoS7Kmpk8 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 3, 2020