Durante una entrevista, la alcaldesa de Bogotá -Claudia López- dio a conocer que, según ella, el Gobierno Nacional no ha cumplido con las vacunas, pues afirma que hay inconsistencias en la fecha de vacunación y que en las últimas horas la cambiaron.

En declaraciones para Arriba Bogotá de Citytv, la alcaldesa López resaltó también que el 80% de la población en Bogotá se está quedando en la casa, es decir, que están cumpliendo con las medidas y manifiesta que seguirán evaluando el comportamiento del virus en la capital del país.

Según López, lo que se está viviendo actualmente con el Covid-19 son las “consecuencias de la necedad del ministerio de Salud de no cumplir las órdenes de los jueces”, pues afirma que en los demás países cuando un colombiano va a viajar le piden prueba PCR negativa por precaución, pero “aquí el ministerio de salud incumplió la medida del juez durante varios meses y por lo tanto entraron muchos viajeros sin tener prueba PCR negativa”, aseveró.

Con el tema de las vacunas en la capital del país, la alcaldesa López afirmó que: “Desafortunadamente el Gobierno Nacional no ha cumplido con las vacunas, porque no ha podido traerlas todavía, nos habían dicho que a mediados de enero íbamos a empezar la vacunación; anoche dijeron que no, que a mediados de febrero”.

Asimismo, Claudia López detalló que el ministerio de Salud no les ha confirmado cuántas dosis de la vacuna le corresponderán a Bogotá, “pese a que llevamos un mes preguntando, ni el número de dosis para Bogotá, ni la fecha exacta en la que nos van a entregar las vacunas”.

Además, López afirma que le propuso al Gobierno Nacional comprar las vacunas para Bogotá pero dice que prohibieron que “cualquier otro” privado o público pueda comprar vacunas en Colombia, “solo el Gobierno Nacional las va a comprar y solo el Gobierno Nacional las va a distribuir”, apuntó.

Por su parte, el ministro de Salud -Fernando Ruiz- le respondió a la alcaldesa López ante las declaraciones y le aclaró que: “Alcaldesa deje de poner cortinas de humo a su responsabilidad sobre el contagio de Bogotá. El ministerio de Salud no ha hecho más que apoyarla, nunca nos hemos comprometido en fechas de vacunas ni hemos cerrado opción de compra. Enfoquémonos en sacar a la ciudad de la crisis.”.

#ArribaBogotá 😷👩‍💼l La alcaldesa de Bogotá @ClaudiaLopez aclara las medidas de la cuarentena durante el puente de reyes. Además, que ayudas se entregaran a familias de escasos recursos a lo largo del confinamiento en la ciudad. @JohanaLuchini@CityTv pic.twitter.com/v6sOOwhn61 — Arriba Bogotá Citytv (@ArribaBogota) January 8, 2021