El alcalde local de Suba reveló que tiene Covid- 19 y es asintomático

Julián Moreno, alcalde de la localidad de Suba, informó este viernes 30 de julio por medio de redes sociales, que tiene Covid- 19.

Según informó Moreno, la prueba que le realizaron el pasado 22 de julio resultó positiva. Desde hace 10 días se encuentra en aislamiento.

Así mismo, detalló que es asintomático y que se encuentra en buenas condiciones de salud, a la espera del resultado de la segunda prueba.

En prueba COVID que me realizaron el pasado 22/07, el resultado fue positivo.

No tengo ningún síntoma y me encuentro en perfectas condiciones. He estado en casa desde entonces.

Ya completo 10 días de cuarentena. Estoy a la espera de nuevo resultado. ¡Volveremos!#QuedateEnCasa pic.twitter.com/NEtmcVR1cp

— Julián Moreno 🌻💪 (@JulianMorenoB) July 31, 2020