Luego de conocerse que un hombre que se movilizaba en una moto con su esposa en el sector de Condado de Castilla, en Bogotá, fue baleado por hombres que le robaron su medio de transporte -aunque entregó la motocicleta y no puso resistencia-, salió a la luz el desgarrador relato de la mujer sobre el angustiante momento que tuvo que pasar con su esposo en brazos.

Y es que en declaraciones para Noticias Caracol, la mujer recordó lo sucedido, pues le tocó presenciar el momento porque su esposo la había acabado de dejar en la puerta del trabajo y expresó que: “cuando él se baja de la moto levanta sus manitas y le dice: ‘llévesela, llévesela, pero no me vaya a hacer nada’. Y él -ladrón- le dice ‘que se quite, que se quite’, y fue cuando le disparó”.

Asimismo, la mujer con voz entrecortada cuestiona el hecho de que le hayan disparado a su esposo, sabiendo que él mismo entregó la moto si poner resistencia, “Apenas ahí le disparan se va hacia el lado mío, me abraza y me dice: ‘mamita, no me deje morir’. Yo le dije que no lo iba dejar morir”, resaltó para el medio citado.

Cuando este hombre pudo ser trasladado a un centro asistencial, luego de llevar 15 minutos tendido en el suelo después del ataque y el hurto, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, debido a que la bala se encontraba en el intestino; aunque fue una cirugía complicada, se encuentra con pronóstico reservado, de acuerdo a Caracol.

Este es el video del robo y del ataque: