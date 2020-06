La Alcaldesa de Bogotá informó hace minutos que desde el próximo martes habrá pico y cédula en Bogotá para ingresar a locales de comercio, bancos, pagos de servicios y notarías.

La medida será de la siguiente manera:

-Cédulas terminadas en IMPAR: Restricción en días impares

-Cédulas terminadas en PAR: Restricción días pares

Pico y cédula no aplica para trabajar.

“El control de ingreso de acuerdo al pico y cédula lo hará cada establecimiento de comercio o público, no la Policía”expresó Claudia López en su intervención.

La alcaldesa recordó que todo establecimiento de comercio debe inscribirse en https://bogota.gov.co/reactivacion-economica/, cumplir protocolos y tener la certificación para operar.

Todo el comercio entra a las 12 del día. Un establecimiento que incumpla causa el cierre de todo el centro comercial.

Estos son los horarios:

Sector manufactura y construcción en zonas no residenciales: ingreso 10 a.m. a 5:00 a.m.

– Construcción en zonas residenciales: se ejercen actividades entre 10 a.m. y 8:00 p.m.

– Comercio al por mayor y detal de bienes no esenciales: entre 12:00 mediodía y 11:59 p.m.

– Actividades profesionales, técnicas y de servicios en general: permanecer en teletrabajo o trabajo en casa para 80% de empleados y actividades.

– Comercio de bienes esenciales, de primera necesidad, servicios públicos, de salud y otros: SIN restricción de horarios.