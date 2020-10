Desarticularon cinco bandas dedicadas al hurto en Bogotá, 14 personas fueron judicializadas y privadas de la libertad

Fiscales de la Dirección Seccional de Bogotá, con apoyo de la Policía Judicial Sijín, logró impactar cinco grupos delincuenciales dedicados al hurto en Bogotá.

Las autoridades hicieron efectivas 14 órdenes de captura contra presuntos integrantes de las diferentes bandas.

Las redes delincuenciales impactadas son:

Ganzúa

Grupo dedicado al hurto a residencias bajo la modalidad de violación de cerraduras y ventosa. Sus presuntos miembros fueron identificados como: J. O. Ramírez Barrantes, C. E.

Cárdenas Briceño y C. R. Ruiz Sierra, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de hurto calificado y concierto para delinquir, cargos que no fueron aceptados por la mujer.

Según la investigación, estas personas estarían vinculadas en por lo menos tres eventos delictivos con una cuantía aproximada de $ 30.350.000.

Un juez con función de control de garantías les impuso medida de aseguramiento domiciliaria.

Los Maleteros

Esta red delincuencial se impactó con la captura de J. Á. Monque Velásquez, quien presuntamente se dedicaba al hurto en la modalidad de atraco bajo factor de oportunidad. Al

parecer, estaría vinculando en varios eventos delictivos por una cuantía aproximada de $130´000.000.

El ente acusador estableció que la banda a la que pertenecería el procesado delinquía en las localidades de Engativá, Chapinero, Rafael Uribe, Kennedy, Antonio Nariño y Puente Aranda.

Monque Velásquez fue imputado como presunto responsable del delito de hurto calificado y agravado, cargos que no aceptó, pero fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Los Galí

Los supuestos integrantes de esta estructura delincuencial se hacían pasar por conductores de taxis, para presuntamente cometer hurtos bajo la modalidad de piratería terrestre, en las localidades de Fontibón, Puente Aranda y San Cristóbal.

Las autoridades evidenciaron que los asaltantes se parqueaban cerca a empresas para esperar que salieran los camiones cargados, luego seguían los vehículos y los interceptaban. Después, se presume que amenazaban a los conductores con armas de fuego, los subían en los taxis y los paseaban por la ciudad, mientras que el resto de la banda sacaba la mercancía del camión. Una vez cometido el hurto, soltaban a los transportadores.

En este caso, fueron materializadas las capturas de H. E. Duque Rosales, C. D. Novoa Ramírez, D. A. Sanabria Cepeda y M. Y. Ávila Albarracín, quienes, presuntamente, se encuentran vinculados en siete eventos delictivos con una cuantía aproximada de $2.000’000.000.

Tras la imputación que les hizo la Fiscalía por el delito de hurto calificado y agravado, todos los procesados aceptaron su responsabilidad y quedaron con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Cangry

Este grupo delincuencial se dedicaba al hurto de personas en la modalidad de atraco en el barrio 20 de Julio, de la localidad de San Cristóbal.

Las autoridades hicieron efectivas las capturas de D. A. Prieto García y Y. A. Nieto Díaz, quienes al parecer se encuentran vinculados en seis eventos delictivos con una cuantía aproximada de $ 5.800.000.

Un juez con función de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, luego de que el ente acusador les formuló cargos por hurto calificado y agravado, el cual no aceptaron.

Mano Negra

Mediante labores investigativas se estableció que la red delincuencial se dedicaba al hurto a personas en la modalidad de atraco, entre ellas conductores de taxis como sus principales víctimas, en el barrio Unir 2 de la localidad de Engativá.

Por estos hechos, fueron capturados cuatro ciudadanos extranjeros: L. A. Pirela, F. O. Vilches Fría, K. A. González Godoy y F. J. Torrealba González, quienes presuntamente estarían vinculados en siete eventos delictivos con una cuantía de $30´200.000.

