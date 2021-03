A través de su cuenta de Instagram, una joven patinadora hizo una grave denuncia contra el que sería un acosador sexual en Bogotá. “La deseo y no me lo va a impedir”, le escribe el sujeto.

Con varias capturas de pantalla que evidenciabas el acoso y la amenaza, puso en conocimiento el caso: «recibí amenazas de un tipo que al parecer hace parte de la comunidad bmx o flatland, se llama ‘Andrés’ y frecuenta el polo y parque nacional y como menciona ha estado frecuentando parque nacional en bicicleta con un perro. Ya estoy adelantando las denuncias, antes de que eliminara su perfil tenia una foto con una bicicleta, era de piel morena alto y delgado, no alcance a tomar pantallazo de la foto, Agradezco si me pueden ayudar a identificarlo».

La joven patinadora dejó ver seis fotografías, allí se podía leer algunos mensajes que ‘Andrés’ le enviaba a la deportista: “Te veía más seguido antes. Me siento con mi perro a verte; a veces ni llevo la bici. Y no te volví a ver y, como te seguí a donde vivías, a veces te veo allá; pero no es fácil verte salir y me da pena porque a veces sales acompañada”.

Joven patinadora denuncia amenazas: