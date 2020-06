¡Tome nota! Así puede hacer cursos pedagógicos si cometió alguna infracción de tránsito en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá informó a los ciudadanos interesados en realizar cursos de pedagogía por infracción a las normas de tránsito y transporte y detalló que podrán hacerlo en varios puntos de atención de la capital del país.

Los puntos de atención habilitados son SuperCADE Suba, SuperCADE Américas, SuperCADE 20 de Julio, SuperCADE Movilidad, CADE Fontibón y la sede administrativa de Paloquemao.

Si quiere hacer los cursos en estas sedes, conozca los horarios:

SuperCADE Suba: (Calle 145 No. 103B-90), realiza los cursos de lunes a viernes a las 8:00 a.m., a las 10:00 a.m. y a las 12:00 a.m. Los sábados a las 8:00 a.m. y a las 10:00 a.m.

SuperCADE Américas: (Avenida Carrera 86 No. 43-55 sur), miércoles y viernes a las 8:00 a.m., a las 10:00 a.m. y a las 12:00 m.

SuperCADE 20 de Julio: (Carrera 5A No. 30D-20 sur), lunes, martes y jueves a las 8:00 a.m., a las 10:00 a.m. y a las 12:00 a.m.

SuperCADE Movilidad: (Avenida Calle 13 No. 37-35), de lunes a viernes desde las 7:00 a.m. cada hora hasta las 6:00 p.m., y los sábados a las 8:00 a.m. y a las 11:00 a.m.

CADE Fontibón: (Diagonal 16 No. 104-51 Centro Comercial Viva Fontibón). De lunes a viernes a las 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 m., 2:00 p.m.

Sede Administrativa Paloquemao: (Carrera 28A No. 17A-20). Sábados de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

A tener en cuenta para hacer los cursos:

En el CADE Fontibón es exclusivamente para población motociclista que haya infringido con las normas de tránsito. Debes agendar tu cita llamando a la línea 195 y ésta será asignada, de acuerdo a la disponibilidad.

En la Sede Administrativa de Paloquemao: son 60 personas por curso. Esos cupos están sujetos a disponibilidad. En este punto tiene volante de pago más cercano; corresponsal no bancario Éxito, ubicado en el Centro Comercial Calima.

Para obtener el descuento, el infractor deberá realizar el curso dentro de los siguientes términos:

Comparendos notificados en vía, 50% de descuento en el valor de la sanción, si realiza el pago y curso dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición del comparendo. O, el 25% de descuento, si realizas el pago y el curso entre el sexto (6) y el vigésimo (20) día hábil siguiente a la imposición del comparendo.

Comparendos electrónicos: 50% de descuento en el valor de la sanción, si realizas el pago y el curso entre el primero (1) y onceavo (11) día hábil siguiente a la fecha de la notificación del comparendo. O, el 25% de descuento, si realizas el pago y el curso entre el día doce (12) al veintiséis (26) hábil siguiente a la fecha de notificación.



#MuéveteBienInformado | Para tramitar la salida de un vehículo inmovilizado debes agendar una cita en nuestra página web: https://t.co/56f5KXI6ol Cuando nos visites no olvides usar tapabocas y respetar el protocolo de bioseguridad. pic.twitter.com/b8FIc7PUQk — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) May 30, 2020

