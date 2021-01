Luego de decretarse la alerta roja en Bogotá por situación crítica de Covid-19, cuarentena estricta en varias localidades y toque de queda para toda la ciudad durante el puente de reyes, y hasta el 21 de enero a las 11:59 p.m., el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, respondió en un en vivo varias preguntas de la ciudadanía sobre lo que se podrá o no hacer durante este tiempo.

De acuerdo a las respuestas del secretario Gómez, una persona por núcleo familiar puede salir a hacer mercado en Bogotá, es decir que puede salir a abastecerse durante el periodo de todo el finde semana o Puente de Reyes; asimismo, el secretario de Gobierno aclaró que todas las tiendas que tengan artículos de primera necesidad -comida, alimentos, medicamentos, artículos de limpieza- podrán funcionar durante estos días.

En cuanto a los vuelos, el secretario Gómez informó que sí se podrán realizar, siempre y cuando las personas vivan en la capital y vengan de otras regiones, es decir que podrán ingresar a Bogotá acreditando que vienen de afuera: en el caso de vehículos particulares, es el pago de cualquiera de los peajes de ingreso; las personas que ingresan por la terminal aérea o terrestre, con el pasabordo o con algún documento que certifique el tiquete de la compra; y las personas que quieran regresar a sus regiones y estén en Bogotá, también lo podrán hacer, recalcó Gómez.

Asimismo, Gómez informó que las personas podrán salir a citas médicas o para servicios de primera necesidad; también informó que las notarías sí abrirán por ser servicios esenciales, además se podrá hacer ejercicio al aire libre solo una hora al día y de manera individual, pero la ciclovía no funcionará. En cuanto a las iglesias, no se permitirá ningún tipo de culto, por lo tanto no podrán operar ni funcionar.

Es de resaltar que habrá un comparendo para las personas que incumplan las medidas restrictivas correspondiente a un salario mínimo mensual, según el secretario de Gobierno de Bogotá.

¿Tienes dudas sobre qué se puede y qué no se puede hacer en Bogotá durante la #AlertaRoja? Estamos respondiendo una a una tus preguntas en https://t.co/XBJxcInntn pic.twitter.com/EiP2CTCMdn — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) January 7, 2021

Lea también: ¡Atención! Decretan cuarentena estricta en otras tres localidades más de Bogotá