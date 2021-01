Desde hoy, los concejales de Bogotá se dieron a la tarea de escuchar uno a uno a secretarios de despacho de la Alcaldía de Bogotá; estas sesiones obedecen a la preocupación generada luego de darse a conocer un comunicado de la Personería de Bogotá donde afirma que en la capital se ha sobrepasado el 100% de las camas UCI para la atención a pacientes Covid.

A estos debates ante el Consejo de Bogotá, no solo asistirá el Secretario de Salud Distrital, sino también el Secretario de Hacienda, Secretario de Movilidad, Secretaria de Integración Social, entre otros; Durante estos encuentros, también se analizaran las medidas tomadas para la capital durante estos últimos días.

Dato: Frente a este panorama, Alejandro Gómez, secretario distrital de salud de Bogotá relató que es falso que no hayan camas UCI en Bogotá, dijo: “desde la secretaria de salud, hemos sido absolutamente transparentes con el manejo de la información, la hemos compartido de manera permanente(…) hay camas disponibles para la atención de los pacientes Covid en la ciudad de Bogotá, es cierto que tenemos un nivel de estrés por la segunda ola de la pandemia pero llegar a decir de manera imprecisa que hay un copamiento de la oferta de cuidados intensivos, creemos que no solo no es cierto sino que tampoco es responsable”.

Por su parte, el Concejal de Bogotá, Jorge Colmenares, trinó hace unos minutos, “El ego y prepotencia de Bogotá no les permite aceptar que el sistema de salud colapsó. Deberían aceptar sus responsabilidades y trabajar YA por aumentar la capacidad hospitalaria. Mientras muchos ruegan por una cama en UCI, Claudia López, está preocupada por mantener su imagen”.

Las unidades de cuidados intensivos en Bogotá cuentan con personal capacitado y suficiente para garantizarle este servicio a toda persona que así lo requiera. #DatosResponsables pic.twitter.com/fDnkGCAhQt — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) January 15, 2021

El presidente de @CMBogotaDC @BayonaHerman, profundiza el estado actual de la red hospitalaria de Bogotá respecto a la atención de covid19 y reiteró la importancia de la alerta ante la crisis que se está presentando. pic.twitter.com/Xxi8aoMBBv — Personería de Bogotá (@personeriabta) January 15, 2021