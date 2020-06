La fecha en la que se abrirá el comercio de Bogotá, según Claudia López

La alcaldesa de Bogotá Claudia López habló sobre la posible fecha de reapertura del comercio que se plantea en la ciudad.

Bogotá ha retardado este proceso debido a varios brotes de coronavirus que le arrojan casi 10 mil casos positivos de coronavirus, pero tendrá que ir abriendo paulatinamente, pues la economía lo precisa.

La fecha elegida por la alcaldesa es el próximo lunes festivo 15 de junio.

Al respecto, López explicó que eso sí, toca ir de la mano revisando la evolución de las cifras de los contagios.

Estaciones de TM que serán desinfectadas este 1 de junio=

📌07:00 a.m. a 09:00 a.m.–Portal Américas

📌09:45 a.m. a 10:30 a.m.–Patio Bonito

📌11:00 a.m. a 11:45 a.m.–Biblioteca Tintal

📌12:15 m a 01:00 p.m.–Transversal 86

📌01:30 p.m. a 02:15 p.m.–Mandalayhttps://t.co/ICP3xrfLEY

— Alcaldía de Bogotá (@Bogota) June 1, 2020