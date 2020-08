Comerciantes del sector de Chapinero llegaron hasta la residencia de la alcaldesa Claudia López para protestar contra las medidas tomadas en plena pandemia.

Alguno de ellos aprovecharon para lanzar arengas en contra de la implementación de nuevas cuarentenas a varios sectores de esa ciudad.

Este grupo de personas se mantuvo durante varias horas en el sector y finalmente abandonaron, al parecer- no lograron ningún contacto con la alcaldesa.

Están pidiendo el fin de la cuarentena, los comerciantes de las zonas en cuarentena no aguantan más y la alcaldía de Bogotá no les da soluciones, y Claudia López no los ha atendido aún al parecer. pic.twitter.com/KJJ7EQNV79

— 🇨🇴soyDrGarcia (@SoyDrGarcia) August 15, 2020